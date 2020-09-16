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Два новых землетрясения произошли сегодня в Иркутской области

сегодня 15:57

Фото из открытых источников, скриншот Байкальского филиала Геофизической службы

В Иркутской области зафиксировали два новых подземных толчка; они произошли рядом с эпицентром землетрясения, которое зарегистрировали 22 сентября.

Рядом с эпицентром землетрясения в Слюдянском районе Иркутской области, которое произошло 22 сентября, зафиксировали два новых подземных толчка. По данным специалистов Байкальского филиала Геофизической службы, между сейсмособытиями прошло несколько часов.

Как сообщает ИА IrkutskMedia, по информации Байкальского филиала Геофизической службы, первый толчок зарегистрирован в 06:04 возле границы с Монголией. Его энергетический класс составил — 9,6. Второй — в 10:42 в республике Бурятия, энергетический класс — 10,2.

На территории региона действует режим повышенной готовности. Решение принял губернатор Игорь Кобзев. К эпицентру землетрясения в Слюдянский район отправилась группа учёных. Специалисты продолжают наблюдать за афтершоковой активностью. Они опрашивают местных жителей, как сила толчков ощущалась в разных местах.

Напомним, 22 сентября в Иркутской области произошло два землетрясения.

Автор:
Татьяна Картавых
журналист

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Теги

землетрясения
Иркутская область

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