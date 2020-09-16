Эпидемиологи определили, как снижает риск заболеть использование масок и перчаток

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Маски и перчатки предохраняют не только от коронавируса, но и от других вирусных инфекций; наиболее эффективно действуют медицинские маски для разового использования.

В Центральном научно-исследовательском институте эпидемиологии (Москва) исследовали эффективность масок и перчаток при профилактике вирусных инфекций. Ношение маски снижает риск заболевания почти в 2 раза. Данные исследования публикует ТАСС.

Ношение перчаток понижает шансы заболеть вирусной инфекцией в 1,3 раза. При контакте с заболевшим ОРВИ вероятность заболеть становится ниже в 2,7 раза.

По мнению вирусолога, члена-корреспондента РАН Александра Лукашева, эпидемиологическая обстановка в России не располагает к отказу от ношения медицинских масок.

Напомним, 23 сентября футбольный матч «Швеция – Россия» перенесён из Стокгольма в Москву из-за коронавируса.