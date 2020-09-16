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«Это негуманно»: арестованный на два месяца летописец Виссариона будет обжаловать решение суда

сегодня 11:45

Фото и видео Густаво Зырянов / Сиб.фм

В Новосибирске сегодня вынесли решение о мере пресечения для двоих руководителей секты Виссариона; Вадим Редькин заявил, что будет обжаловать решение суда.

Суд Центрального района Новосибирска оставил под стражей до суда двоих ближайших помощников главы секты «Церковь Последнего завета» Виссариона.

Владимир Ведерников решение выслушал молча. Летописец Виссариона Вадим Редькин заявил о желании обжаловать приговор суда прямо в зале.

Получив разъяснения судьи о правилах обжалования решения, Редькин, не обращая внимания на призывы конвоиров покинуть зал суда, обратился к журналистам.

«Я живу в тайге, там у меня остались жена и трое несовершеннолетних детей. Им будет очень трудно без меня», — заявил Редькин.

Летописец Виссариона также назвал решение суда «необоснованным и негуманным».

Напомним, сегодня избрали меру пресечения для самого Виссариона.

Автор:
Татьяна Картавых
журналист

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Теги

Новосибирская область
суд
Виссарион

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