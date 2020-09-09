"Это пока не вакцина!": новосибирский учёный Сергей Нетёсов рассказал о возможных последствиях прививки от коронавируса

Фото пресс-службы минздрава Новосибирской области, с сайта СО РАН

Ежесуточный прирост заболевших коронавирусом в России за последний месяц увеличился почти на 20%; новосибирский учёный считает, что вторая волна COVID-19 уже началась.

В среду, 23 сентября, в Новосибирской области выявлено 65 новых случаев заражения коронавирусом. Месяц назад — 23 августа — суточный прирост заболевших был равен 50-ти. Аналогичная картина и в целом по стране. Уже который день в России выявляют более 6 тысяч инфицированных COVID-19, хотя еще три недели назад этот показатель снижался до 4 тысяч.

Новосибирский вирусолог, член-корреспондент РАН, профессор Серей Нетёсов должен констатировать, что сейчас уже можно говорить о зафиксированной второй волне коронавируса.

"Мы наблюдаем медленный, но устойчивый рост числа заболевших, начиная с августа. За три недели — плюс 20%. Поэтому я уже сейчас назвал бы это зафиксированной второй волной", — сказал Нетёсов в интервью Сиб.фм.

По словам учёного, на фоне растущего числа заражений показатели смертности в целом по стране остаются стабильными. Это связано с тем, что ход этого заболевания сейчас в принципе предсказуем, и врачи уже знают, какие симптомы необходимо вовремя купировать, чтобы не допустить летального исхода.

"Вначале врачи вообще не знали, как лечить коронавирус, и чем. Сейчас уже понятно, что есть всего две причины смерти при коронавирусе. Первая — проблемы с сосудами, в которых образуются тромбы. И вторая — так называемый цитокиновый шторм или разлад иммунной системы организма. Сейчас уже подобраны препараты, которые позволяют и первый, и второй симптом, если не свести на ноль, то сгладить. Это привело к снижению смертности", — объяснил Нетёсов.

Что касается борьбы с коронавирусом при помощи новой вакцины, первая партия которой уже поступила в Новосибирскую область, то здесь специалист осторожен с оценками — эффективность препарата, отмечает он, ещё не подтверждена.

"Это пока не вакцина. Я бы её так не называл. Поскольку у нас нет доказательств эффективности этого препарата.

Они появятся только тогда, когда завершится третья фаза испытания — сейчас исследования как раз идут", — говорит профессор.

По словам Нетёсова, для получения достоверной оценки любого лекарства должно быть проведено так называемое двойное слепое рандомизированное исследование. По его условиям все испытуемые находятся в очаге заражения. При этом первой группе ставят проверяемую вакцину, второй — другую вакцину, например, от гриппа, а третьей вводят физраствор. И ни один из участников не знает, что ему ввели.

"И только когда среди людей, получивших проверяемую вакцину, будет существенно меньше заболевших, тогда можно говорить об её эффективности. Пока мы до этого результата не дошли", — сказал Нетёсов.

Также учёный отметил, что все добровольцы, принимающие участие в официальных испытаниях 3 фазы российской вакцины, застрахованы на 1 миллион рублей, также им гарантируется приоритетное и бесплатное лечение в случае появления каких-либо осложнений.

"А если осложнения возникнут у человека, который вне эксперимента сейчас поставит вакцину? Куда он пойдёт? Правильно — к терапевту в поликлинику, в общую очередь", — добавил вирусолог.

Напомним, ранее Сергей Нетёсов рассказал, что лучшим средством защиты от второй волны коронавируса по-прежнему остаются медицинские маски и соблюдение социальной дистанции.