Ежедневные рейсы "Сибирской лёгкой авиации" из Улан-Удэ на Байкал начнутся с 26 сентября

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Ежедневные полёты из Улан-Удэ на Байкал начнутся с 26 сентября; рейсы свяжут столицу Бурятии Удэ с поселком Хужир на острове Ольхон.

Авиакомпании "Сила" ("Сибирская легкая авиация") с 26 сентября открывает ежедневные рейсы из Улан-Удэ в поселок Хужир байкальского острова Ольхон в Иркутской области. Об этом во вторник сообщил в социальной сети "Фейсбук" коммерческий директор аэропорта Байкал Дмитрий Гармаев.

"С 26 сентября авиакомпания "Сила" открывает ежедневные рейсы Улан-Удэ-Ольхон", — говорится в сообщении.

Гармаев пояснил, ежедневные рейсы открыли из-за высокого спроса маршрута. В первые три дня после старта продаж раскупались 50-60% билетов, в аэропорт поступали звонки о нехватке мест в самолетах.

Регулярные рейсы между поселком Улан-Удэ (Бурятия) и поселком Хужир (Иркутская область, остров Ольхон) были запущены в сентябре 2019 года частотой два раза в неделю. В марте полеты приостановили из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции.

Напомним, Россия собирается скоро возобновить авиасообщение со столицей Греции Афинами.