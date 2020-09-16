Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Декларации чиновников
Протесты в Белоруссии
Коронавирус в Новосибирске
Пандемия коронавируса
Пособия на детей 3-7 лет

Лента новостей

Ежедневные рейсы "Сибирской лёгкой авиации" из Улан-Удэ на Байкал начнутся с 26 сентября

сегодня 21:14

Фото Global Look Press

Ежедневные полёты из Улан-Удэ на Байкал начнутся с 26 сентября; рейсы свяжут столицу Бурятии Удэ с поселком Хужир на острове Ольхон.

Авиакомпании "Сила" ("Сибирская легкая авиация") с 26 сентября открывает ежедневные рейсы из Улан-Удэ в поселок Хужир байкальского острова Ольхон в Иркутской области. Об этом во вторник сообщил в социальной сети "Фейсбук" коммерческий директор аэропорта Байкал Дмитрий Гармаев.

"С 26 сентября авиакомпания "Сила" открывает ежедневные рейсы Улан-Удэ-Ольхон", — говорится в сообщении.

Гармаев пояснил, ежедневные рейсы открыли из-за высокого спроса маршрута. В первые три дня после старта продаж раскупались 50-60% билетов, в аэропорт поступали звонки о нехватке мест в самолетах.

Регулярные рейсы между поселком Улан-Удэ (Бурятия) и поселком Хужир (Иркутская область, остров Ольхон) были запущены в сентябре 2019 года частотой два раза в неделю. В марте полеты приостановили из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции.

Напомним, Россия собирается скоро возобновить авиасообщение со столицей Греции Афинами.

Автор:
Евгений Черненко
Журналист

0

Теги

Байкал
Республика Бурятия
авиасообщение
ольхон

Ваш комментарий

Новости партнеров

Новости партнеров

Сейчас читают

93342
«Взяла кредит, чтобы собрать детей в школу»: родители просят выплатить пособие на детей в октябре
41929
«Спартак» в меньшинстве победил в матче РПЛ и подвинул «Зенит» на первом месте
40525
Тело нашли возле кладбища: Следком сообщил подробности гибели известного учёного в Новосибирске
31491
В Новосибирской области за сутки от коронавируса умерли ещё три человека
24214
Не гриппуйте!: в Новосибирской области 300 тысяч жителей привились от гриппа за неделю
20596
Ещё три женщины умерли от коронавируса за сутки в Новосибирской области
20386
Автоматические продления выплат от ПФР продолжатся до 1 октября