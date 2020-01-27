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Герман Греф: налоги в России нужно снизить, а часть - отменить

сегодня 01:42

Фото предоставлено пресс-службой Сбербанка

Повышенные налоги не эффективны; необходимо снизить налоговую нагрузку на граждан и бизнес, считает финансист.

Глава Сбербанка Герман Греф в эфире телеканала "Россия 24" заявил о необходимости снижения российских налогов, а некоторые и вовсе необходимо отменить.

Финансист поясняет, что высокие налоги не способствуют деловой активности и росту экономики, значит – они не эффективны. Стоит также упростить администрирование налогов, что облегчит их уплату, а для государства снизить стоимость сбора налоговых платежей.

Греф считает, что альтернативой повышению налогов для наполнения госбюджета служат уменьшение бюджетных издержек и увеличение заимствований, в том числе – через госбумаги.

Напомним, 21 января стало известно, что новосибирцы стали лучше платить имущественные налоги.

Автор:
Константин Барановский
Журналист

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