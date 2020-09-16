Гороскоп от Павла Глобы на 23 сентября 2020 года: идеальный день для новых дел

Астролог советуют заняться ремонтом или строительством; также полезно начинать любые новые дела.

Солнце в 1° (разрушительном) Весов :

22.09.2020 16:30 – 23.09.2020 17:02

Зороастрийский праздник: СЕДЭ (1° Весов)



День хорош для любых дел, особенно касающихся строительства, ремонтных и реставрационных работ, весьма благоприятен для ухода за растениями, но не стоит начинать новые дела (Солнце в разрушительном градусе), они могут сопровождаться большими трудностями. Целительными силами сегодня обладает горячая вода, поэтому будет полезным принять горячую ванну.



Медицина

Если вы заболели во второй половине дня, то как можно меньше говорите о своей болезни, и она быстро пройдёт. Не следует проводить операции на печени и желчноме пузыре, не рекомендуются донорские процедуры, уменьшите нагрузки на бёдра и тазобедренные суставы. Хорошо проводить лечение заболеваний органов дыхания, болей в области плеч, рук и пальцев.



Приметы

Все приметы, имеющие отношение к фруктам и овощам (упало на голову яблоко, и т.д.) – к хорошим переменам в жизни, к благополучию. Если вам прямо в лицо падают листья – знак удачи, приятного известия. Порвать ботинки к снятию защиты. Случайно ошпариться – знак очищения. Если неожиданно перегорает лампочка, гаснет свет – предупреждение о возможной порче, болезни, разорении или даже к смерти близких. Дурная примета в этот день – сломать дерево, трость, палку – к потере друзей и близких. На коже появляются прыщи – предупреждение о болезнях внутренних органов, внутренняя нечистота, нужно следить за своим здоровьем, очищаться. Вы встречаете много грязи на дороге, вас забрызгала грязью машина – знак бесчестия и позора. Если вы увидите клопов, тараканов или моль в доме, это значит, что они «выживают» вас с вашего места. А если вы случайно увидели их в дороге, значит, они не дают вам выйти из-под своей зависимости.



Сновидения

Благоприятны все сны, связанные с растениями. Больной, увидевший сегодня цветы (особенно распускающиеся), обязательно поправится. Видеть плоды на деревьях – к богатству и изобилию. Животные – к обману, раздорам, проблемам и нищете. Видеть зиму, пожухшую траву – к убытку.



Пища

Хороши все злаковые: овес, ячмень, пшеница. Ритуальное блюдо дня – рис, сваренный на воде, с курагой. Рекомендуются овощные соки с мякотью. Полезно выпить хорошего вина или коктейль, особенно в подогретом виде.



Одежда

Сегодня одежда должна быть очень легкой, старайтесь сильно не кутаться. Рекомендуются белые, желтые, золотистые тона. Избегайте всех темных цветов, особенно коричневого цвета.