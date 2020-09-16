Губернатор Новосибирской области поручил обеспечить граждан и бизнес прозрачными и доступными госуслугами

Фото пресс-службы правительства Новосибирской области

Новосибирский губернатор поручил обеспечить граждан доступными услугами; также глава региона обратил внимание на навязывание платных услуг.

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников провёл заседание комиссии по координации работы по противодействию коррупции в регионе. Об этом сообщила пресс-служба местного правительства.

Участники заседания обсудили реализацию мероприятий по формированию в обществе антикоррупционного сознания и отношения нетерпимости к фактам проявления коррупции, а также проблему навязывания организациям и гражданам платных товаров, работ, услуг сторонних организаций при осуществлении разрешительных и контрольно-надзорных функций.

«Если начинать формировать отношение нетерпимости к проявлениям коррупции, то как раз у наших предпринимателей. Мы видим, что общее недовольство есть, а конкретных обращений, жалоб и фактов нет. Но мы понимаем, что самый лучший способ борьбы с негативными проявлениями – это показательные примеры», – отметил губернатор Андрей Травников.

Доклад о коррупционных проявлениях, связанных с навязыванием платных товаров, работ, услуг третьих организаций государственными органами или органами местного самоуправления, представил генеральный директор МАРП Юрий Бернадский. Так, по итогам проведённого в 2019 году социологического исследования по оценке уровня коррупции в Новосибирской области, главными причинами осуществления скрытых платежей, по мнению респондентов, являются: ускорение процесса получения необходимых документов; обход невыполнимых и противоречивых требований законодательства или регулирующих органов; обход обременительных для организаций требований законодательства.

Глава региона обратился к структурам, призванным защищать интересы бизнеса – таким как институт Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Новосибирской области, Новосибирская городская торгово-промышленная палата, Межрегиональная ассоциация руководителей предприятий с призывом взять на себя обязательства по выявлению подобных фактов. Также губернатор поручил министерству экономического развития региона проработать вопрос ведения аналитики, позволяющей ответить на вопрос, какие государственные органы создают структуры, чьи платные услуги, работы, товары затем навязываются организациям и гражданам.

«Второе конкретное предложение. Все эти структуры, к которым отправляют за навязываемыми услугами, зачастую действуют открыто. Необходимо провести определённую аналитику – в каких сферах у нас процветают такие услуги. Какие государственные надзорные органы чаще всего подобные структуры создают. Мы могли бы пригласить на заседание комиссии руководителей подобных органов и послушать, что они делают, чтобы государственные услуги стали более понятными и доступными для граждан», – подчеркнул губернатор.

Напомним, губернатор Новосибирской области Андрей Травников лично ответил на вопросы дольщиков долгостроев.