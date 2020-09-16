Из-за картошки и лука в Новосибирске перекроют улицу

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В субботу, 26 сентября, в Новосибирске пройдёт очередная сельскохозяйственная ярмарка; перекроют улицу Трикотажную.

В субботу, 26 сентября, с 9 до 15 часов на улице Богдана Хмельницкого состоится общегородская специализированная сельскохозяйственная ярмарка.

На ярмарке будет представлен широкий ассортимент овощей: картофеля, моркови, свёклы, тыквы, болгарского перца, лука, белокочанной и цветной капусты, а также дикоросов, сухофруктов, грибов, мёда и продукции пчеловодства, хлеба, хлебобулочных, кондитерских и колбасных изделий, рыбной продукции. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии Новосибирска.

На время проведения мероприятия с 7 до 15 часов будет прекращено движение и ограничена парковка транспорта по улице Трикотажной на участке от Богдана Хмельницкого до Народной.

Объезд доступен по автомобильным дорогам общего пользования.

Напомним, 19 сентября из-за сельхозярмаки в Новосибирске перекрыли движение на левом берегу.