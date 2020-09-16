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Как бороться с облысением с помощью продуктов

сегодня 17:48

Фото pixabay.com

Несколько продуктов помогают замедлить облысение; в первую очередь, это авокадо и батат.

Существует ряд продуктов, с помощью которых можно бороться с облысением. Об этом сообщило «РИА Новости» со ссылкой на диетолога Райна Рамана.

В интервью изданию Express Раман рассказал, что употребление авокадо может замедлить выпадение волос. Всего один плод этого фрукта содержит около 20 % дневной нормы витамина Е, который полезен для кожи головы.

Также для предотвращения облысения можно включить в рацион батат, который богат бета-каротином. Этот овощ может ускорить рост волос.

Особенно правильное питание поможет в тех случаях, когда облысение вызвано неправильным рационом.

Напомним, врач рассказала о самых полезных и дешёвых продуктах.

Автор:
Марина Домрачева
Журналист

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диета

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