Количество заражённых коронавирусом в Новосибирске к 23 сентября

Фото оперативного штаба

Ещё 61 новосибирец заразился коронавирусом за прошедшие сутки; от COVID-19 скончались ещё три пациента.

По состоянию на 23 сентября, в Новосибирской области зарегистрировано 12 587 случаев заражения коронавирусом, из них 743 ребёнка. Такие данные приводит региональный оперативный штаб. За минувшие сутки выявили 61 новый случай.

Также в штабе сообщили, что от COVID-19 скончались три пациента: это мужчины в возрасте 58 и 63 лет, и женщина в возрасте 72 лет. Всего в регионе от коронавируса умерли 420 человек.

Из стационаров выписаны ещё 78 пациентов. За время эпидемии в регионе вылечились 11 445 человек.