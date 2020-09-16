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Коронавирус обнаружен у тридцати игроков одного клуба КХЛ

сегодня 01:10

Фото с сайта ХК "Локомотив"

Внутреннее тестирование хоккеистов показало, что 30 игроков больны коронавирусом; команда полностью уходит на карантин.

Ярославский клуб «Локомотив» уходит на карантин из-за того, что у тридцати игроков обнаружен коронавирус, рассказывает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу команды.

Отмечается, что это было внутреннее тестирование. Карантин вводится потому, что возможности замены основного состава молодежным контингентом нет. Клуб не будет участвовать в ближайших играх Континентальной хоккейной лиги, чтобы не подвергать соперников, зрителей и судейского состава риску заражения коронавирусом.

В результате, КХЛ засчитала ярославскому «Локомотиву» техническое поражение во встрече с «Куньлунем» из Китая. Для китайской команды это стало первой победой в текущем сезоне.

У «Локомотива» — четвёртое место в турнирной таблице Западной конференции КХЛ.

Напомним, 22 сентября ХК «Сибирь» уступил минскому «Динамо».

Автор:
Константин Барановский
Журналист

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