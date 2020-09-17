Коронавирус в мире: последние новости о COVID-19 к 24 сентября - коллапс в Украине, "цунами" в Турции и 50 миллионов долларов от Китая

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Коллапс в Украине, "цунами" в Турции, 50 миллионов долларов от Китая; эти и другие новости в событиях дня на Сиб.фм.

К 24 сентября количество заражённых коронавирусной инфекцией в мире составило 31 851 734 человека, из которых 982 067 — умерли, 23 624 655 — выздоровели.

Коронавирусный коллапс в Украине

Ведущий украинский эпидемиолог и исследователь Андрей Александрин дал прогноз скорому появлению серьёзных проблем в стране из-за коронавируса. Он заявил, что почти все государственные сферы Украины по обеспечению жизнедеятельности населения ожидает полный коллапс, сообщает "ИноСМИ".

Аналитик отметил, что на данный момент украинские медики массово увольняются со службы. Причина этого — боязнь врачей заразиться коронавирусом вследствие нехватки специализированных средств защиты, а также игнорирования населением элементарных правил безопасности по защите от COVID-19.

Александрин также рассказал, что в стране по-прежнему учебные и медицинские учреждения не оснащены исправными вентиляционными приборами, а преподавателям и врачам государство не выделяет достаточно средств индивидуальной защиты. Из-за этого, считает аналитик, и наблюдается огромный ежедневный прирост заражённых.

При этом, президент страны Владимир Зеленский заявил, что украинцы устали от карантинных ограничений, которые были введены в стране из-за пандемии. Такое заявление он сделал в ходе телефонного разговора с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, передаёт офис президента Украины.

50 миллионов долларов от Китая

Китай предоставит ООН дополнительные 50 миллионов долларов на борьбу с последствиями пандемии. Об этом заявил во вторник председатель КНР Си Цзиньпин в видеообращении на заседании высокого уровня в ознаменование 75-й годовщины ООН, передаёт "РИА Новости".

"Китай выделит ещё 50 миллионов долларов в глобальный гуманитарный план реагирования ООН на COVID-19", — заявил Си Цзиньпин.

Он добавил, что Китай также выполнит обещание выделить в следующие два года 2 миллиарда долларов для международного сотрудничества в сфере сельского хозяйства, борьбы с бедностью, образования, а также для поддержки стран в восстановлении социально-экономического развития.

"Цунами" в Турции

Турецкая медицинская ассоциация заявила, что вместе с началом сезона гриппа в стране может усилиться распространение коронавируса. В связи с этим представители TTB порекомендовали ввести в действие соответственные ограничительные меры.

По словам медиков, страну ожидает настоящее коронавирусное "цунами". Представители Ассоциации также подвергли жёсткой критике власти страны, заявив, что они не только ничего не делают, чтобы сдержать эпидемию, но и скрывают реальное положение дел с коронавирусом.

В настоящий момент все курорты на турецком побережье остаются доступными для жителей всех стран мира. И это несмотря на то, что слухи, распространяемые в соцсетях, говорят о стремительном увеличении количества заболевших COVID-19.

Швеция планирует карантин

Шведские власти всерьёз задумались над введением карантина в Стокгольме на фоне ухудшения ситуации с распространением коронавируса. Об этом сообщает Bloomberg.

Как заявил главный эпидемиолог страны Андерс Тегнелл, в последние несколько недель в столице наблюдается значительный рост заболеваемости во всех возрастных группах.

Власти обсуждают необходимость введения карантинных мер, чтобы снизить темпы распространения вируса. Однако конкретные подробности предстоящих ограничений пока не сообщаются.

На сегодняшний день в стране более 88 000 подтверждённых случаев COVID-19, около 6 000 человек скончались.

Напомним, сегодня в Минздраве России назвали болезни, которые осложняют лечение коронавируса.