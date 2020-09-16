Коронавирус в Новосибирске: ситуация на 12:00 23 сентября
Фото пресс-службы минздрава Новосибирской области, коллаж Сиб.фм
Количество жертв коронавируса в Новосибирской области достигло 425 человек; за сутки в стационарах умерли сразу пять пациентов.
По данным оперативного штаба, на утро 23 сентября в регионе зафиксировано 12 652 случая COVID-19, в том числе у 744 детей.
За сутки заражение подтвердилось у 65 человек.
Кроме того, в области умерли ещё пять пациентов.
«Это мужчина в возрасте 59 лет и женщины, им было 53 года, 71 год, 82 года и 82 года», — уточнили в оперативном штабе.
Всего в регионе от коронавируса скончались 425 человек.
На сегодняшний день в отделениях реанимации находятся 38 человек. На ИВЛ – 9 пациентов.
«Госпитализированы 18 детей с подозрением на коронавирус, в том числе дети с подтверждённым диагнозом. Взрослых пациентов с установленным диагнозом COVID-19, а также с подозрением на него в инфекционных стационарах Новосибирска – 1 317. В больницы районов госпитализированы 467 пациентов», — говорится в сообщении штаба.
Всего в Новосибирской области сделано 495 513 тестов на коронавирус.
Под медицинским наблюдением находятся 1 377 жителей региона, 42 173 человека сняты с меднаблюдения.
Напомним, ранее заболевший коронавирусом главный режиссёр НОВАТа Вячеслав Стародубцев рассказал о своём самочувствии.
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