Коронавирус в России: последние новости о COVID-19 к 24 сентября - число заражений и безработных растёт, Нетребко победила вирус, а футболисты из Швеции летят в Москву

Фотографии с сайта pixabay.com, globallookpress.com, Минздрава РФ, из соцсетей и открытых источников

Число заражений и безработных растёт, Нетребко победила вирус, а футболисты из Швеции летят в Москву; главные новости дня в обзоре Сиб.фм.

К 24 сентября количество заражённых коронавирусной инфекцией в России составило 1 122 241 человек, из которых 19 799 — умерли, 923 699 — выздоровели.

Всё больше заражённых

Число новых случаев COVID-19 десятый день подряд выше, чем было накануне. Оперативный штаб по борьбе с коронавирусом сегодня утром сообщил, что за сутки было зарегистрировано еще 6 431 заражение. Накануне было 6 215.

6 431 новый случай за сутки — это максимум с 13 июля. Тогда в России зарегистрировали 6 537 заражений, после чего этот показатель был ниже. Пятый день суточный прирост превышает 6 000.

Нетребко вылечилась

Оперная певица Анна Нетребко, неделю назад сообщившая о том, что тоже заразилась коронавирусом, написала в своём аккаунте Instagram, что её уже выписали.

"Я знала, что заболею сильно и сразу, как только поднялась температура под 39, уехала в госпиталь. Вовремя! Болезнь смогли остановить быстро. Обоняние почти восстановилось, и вчера я даже пробовала петь. И смогла!" — поделилась всемирно известная артистка.

Безработица растёт

Безработица в России в августе и сентябре вышла на плато, заявил первый вице-премьер Андрей Белоусов.

"Удалось предотвратить взрывной рост безработицы. Это примерно 4,8 миллиона человек безработных против 3,5 миллионов в первом квартале", — заявил он на заседании Совета Федерации.

Куратор российской экономики в правительстве признал, что для страны дополнительно более 1 миллиона безработных — "одна из ключевых проблем". По мнению Белоусова, это число в течение следующего года нужно сократить, повысив занятость.

Футболисты из Швеции летят в Москву

Матч Швеция – Россия перенесён из Стокгольма в Москву из-за катастрофической обстановки с коронавирусом в королевстве.

Товарищеский поединок между национальными футбольными сборными пройдёт 8 октября, сообщает "Спорт-экспресс".

Напомним, сегодня новосибирский учёный рассказал о возможных последствиях прививки от коронавируса.