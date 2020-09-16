«Краснодар» победил ПАОК в первом матче раунда плей-офф Лиги чемпионов

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«Краснодар» победил ПАОК в первом матче раунда плей-офф Лиги чемпионов; победный гол забил полузащитник Реми Кабелла на 70-й минуте.

Российский футбольный клуб «Краснодар» одержал волевую победу над греческим ПАОКом в первом матче раунда плей-офф Лиги чемпионов. Встреча прошла на стадионе «Краснодар» и завершилась со счётом 2:1.

На седьмой минуте матча вратарь «Краснодара» Матвей Сафонов отбил удар с 11-метровой отметки. На 32-й минуте счёт открыл полузащитник греков Димитрис Пелкас. На 39-й минуте хавбек «быков» Виктор Классон реализовал пенальти и сравнял счёт. Вперёд «Краснодар» вывел гол полузащитника Реми Кабеллы на 70-й минуте.

Ответный матч состоится 30 сентября в Салониках. Победители раунда плей-офф выйдут в групповую стадию. Отметим, что грекам, чтобы пробиться, достаточно выиграть у российской команды с минимальным счётом.

В предыдущем сезоне Российской премьер-лиги «Краснодар» занял третье место и получил возможность сыграть в квалификации Лиги чемпионов. Петербургский «Зенит» и московский «Локомотив» напрямую попали в групповую стадию турнира.

Напомним, «Спартак» в меньшинстве победил в матче РПЛ и подвинул «Зенит» на первом месте.