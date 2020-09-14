Красноярские власти отказались от «Бионорда», а потом заказали реагент с аналогичным составом

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Мэрия Красноярска на прошлой неделе отказалась от использования «Бионорда» для обработки дорог зимой; на следующий день власти заказали реагент с таким же составом.

Красноярская мэрия заказала реагент для обработки дорог от снега и наледи с похожим на «Бионорд» составом на следующий день после того, как отказалась от его использования. На это обратило внимание издание «Проспект мира». Лот опубликован на сайте госзакупок.

Так выглядит закупка «Бионорда» в 2019 году:

А здесь закупка от 18 сентября — после отказа от реагента.

Издание обратило внимание, что в обоих закупках определены одинаковые нижние и верхние пороги пропорции химических компонентов материала, его физические и экологические свойства и даже упаковка. Основу реагента в техзадании должны составлять хлорид натрия (поваренная соль) и хлорид кальция (пищевая добавка E509). Депутаты в качестве альтернативы предлагали мэрии использовать смеси на основе карбоната кальция (мраморный щебень) и формиата натрия (соль муравьиной кислоты).

Напомним, 14 сентября в Омской области автомобиль скорой помощи застрял в грязи.