Кровь и слёзы: жительница Новосибирска пожаловалась на кость в роллах, сырую пиццу и сомнительное вино в известном ресторане

Фотографии с сайтов pixabay.com и flamp.ru

У девушек был испорчен не только аппетит, но и весь вечер; заплатив 2 500 рублей, горожанки вернулись домой «голодные» и «разочарованные».

Жительница Новосибирска пожаловалась на неудачный ужин с подругой. Кость в недопечённых роллах, сомнительное вино и сырая пицца испортили горожанкам не только аппетит, но и весь вечер. Свою историю посещения известного сетевого ресторана девушка опубликовала на сайте отзывов flamp.ru.

По словам горожанки, 16 сентября они с подругой решили поужинать в ресторане «Своя компания» на проспекте Карла Маркса, 47/2.

«Очень любим эту сеть, часто ходим в филиал на Ленина, заказываем доставку и ранее претензий не было, от слова "совсем". Но хорошее рано или поздно кончается, как оказалось», — написала девушка (орфография и пунктуация автора здесь и далее сохранены, — прим. Сиб.фм).

Она отметила, что заказанное вино им принесли слишком холодным, тем самым нарушив правила подачи, а ролл с запечённым лососем принесли явно недопечённым.

«Сразу скажу, что я заказываю его В С Е Г Д А, знаю наизусть как он выглядит, какой он на вкус. Мне принесли ролл, я даже позвала официанта и спросила точно ли это тот ролл, не поменяли ли состав и т.д., потому как даже по внешенму виду ролл выглядел странно и по вкусу не то», — заявила автор отзыва.

После официант забрал у девушек порцию ролл и, судя по всему, ушёл советоваться с поваром на кухню. Через 10 минут девушкам вернули те же самые роллы, но уже вовсе остывшие, хотя предполагается горячая подача. А необычный внешний вид объяснили тем, что повар якобы опасался, что роллы сгорят, а потому запекал их не слишком долго.

Когда же гостьи ресторана начали есть, в роллах обнаружилась довольно крупная и острая рыбная кость, которой одна из них и подавилась.

«Чувствую что-то острое сначала разрезает мне десну, затем втыкается в язык. Думала показалось, выплевываю, не помогает. Бегу в дамскую комнату(прощу прощения за подробности) и вся в слезах и соплях еле как достаю с глотки огромную острую кость. Немного поцарапало десну, идет кровь. Злая возвращаюсь назад и забираю этот трофей с собой, в этот момент рядом с нами был вроде администратор, зову, а мне в ответ "ой, простите, как так, я спрошу на кухне, давайте мы вам переделаем или может вам десерт принести". Я в полном шоке, кашляю и прошу убрать это из счета», — сообщает раздосадованная девушка.

После, не решившись снова заказывать роллы, девушки выбрали пиццу, поскольку всё ещё очень хотели есть. И снова их ждал неприятный сюрприз — пиццу принесли практически сырую.

«Аппетит пропадает полностью, час я сижу и ничего не ем, от боли и от неприязни. Листаю меню, решаюсь заказать то, что трудно испортить — пиццу. Она была сырная, моя любимая, но и тут мне не повезло. Приносят, а она СЫРАЯ. Боже, это была последняя капля. Зову официанта снова, объясняю ситуацию, прошу отнести и попросить дожарить. Проходит 15 минут — готово. Стало лучше, но ненамного. Повар попросил передать, что это все из-за соуса. Съела 2-3 куска и больше не стала», — заключила расстроенная горожанка.

Итоговый чек в ресторане составил 2 500 рублей, но девушки при этом ушли домой «голодные» и «разочарованные».

В администрации заведения отметили, что «не знают, что и сказать». Они согласны с недопустимостью всей ситуации и принесли автору отзыва извинения.

Напомним, 18 сентября стало известно о вопиющих нарушениях санитарных норм в одной из самых дорогих кофеен Новосибирска.