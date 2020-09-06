Ксения Собчак стала интернет – предпринимателем и готовится заработать миллионы

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К списку многочисленных занятий светской львицы прибавилось владение собственным интернет-магазином; на брендированных вещах Собчак рассчитывает хорошенько заработать.

Ксения Собчак открыла торговлю футболками и нижним бельём с юмористическими принтами, разработанными её собственным брендом. Цены на вещи довольно высокие: за футболку придётся выложить от 3,6 тысяч рублей, за трусики – на тысячу меньше. Об этом пишет Teleprogramma.pro.

Собчак полна энтузиазма и готовится заработать на интернет-продажах миллионы. Старт продаж внушает оптимизм. По словам Собчак, она сама контролирует каждую поступающую в продажу вещь.

В прошлом году Ксения заработала 185 млн рублей, что больше в 10 раз, чем у супруга – Константина Богомолова.

Напомним, 6 сентября Собчак рассказала о причинах развода с Виторганом.