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Лукашенко секретно вступил в должность президента

сегодня 15:51

Фото телеграм-канала «Пул первого»

В Минске прошла церемония инаугурации Александра Лукашенко; незадолго до этого глава ЦИК «куда-то уехала», а процесс проходил в секретном режиме.

Александр Лукашенко официально вступил в должность президента Белоруссии. Об этом сообщает государственное издание «БелТА». Церемония инаугурации прошла 23 сентября в Дворце Независимости в столице республики.

Ранее белорусские СМИ сообщали о возможной инаугурации, однако до последнего момента официальные власти не подтверждали эту информацию. РИА-Новости обратилось за комментарием к Центризбиркому, где сказали, что его глава «куда-то уехала».

Также за некоторое время до вступления Лукашенко в должность жители Минска увидели движущийся к Дворцу Независимости президентский кортеж. Отмечается, что инаугурация прошла в секретном режиме, предварительно о ней ничего не сообщалось.

Напомним, в начале сентября Александр Лукашенко признался, что «пересидел» на посту президента.

Автор:
Эмиль Фукс
журналист

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