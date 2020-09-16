Лже-Христа в Новосибирске отправили под арест

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм

В Новосибирске суд сегодня арестовал на два месяца создателя секты Виссариона и его ближайших помощников; их обвиняют по серьёзным уголовным статьям.

Суд Центрального района Новосибирска отправил в СИЗО до 22 ноября организатора секты «Церковь Последнего завета» и его ближайших помощников.

Сергей Тороп, который именует себя «миссией», «Иисусом Христом» и Виссарионом, его летописей Вадим Редькин и активист секты Владимир Ведерников останутся под стражей на два месяца. Руководителей религиозной организации подозревают в причинении смерти ребёнку, которого запретили лечить, в хранении оружия, незаконной литературы и, собственно, в создании секты.

В суде молчал только Владимир Ведерников.

Вадим Редькин, который считается правой рукой «бога» и который раньше был барабанщиком группы «Ласковый май», попытался разжалобить судью и опротестовать его решение прямо в зале. Получив разъяснение о незаконности таких действий, Редькин обратился к журналистам, не обращая внимания за просьбы судебных приставов покинуть зал суда. Летописец «миссии» назвал решение суда «необоснованным и негуманным».

«Те люди, которые написали на нас заявления и якобы теперь они боятся за свою жизнь, они же психически не здоровы. Это бесчеловечно. Я живу в тайге, у меня жена и трое маленьких детей. Несовершеннолетних детей. Им сейчас без меня будет там очень трудно», — заявил Вадим Редькин.

О психическом нездоровье стороны обвинения заявил и сам Виссарион. Сергей Тороп отметил, что люди, которые написали на него заявление, больны, но при этом до сих пор работают в школе.

С большой долей вероятности можно сказать, что все задержанные обжалуют решение суда.

Напомним, о задержании руководителей общины Виссариона стало известно 21 сентября.