Мать снимала секс-видео со своими 4-х и 8-летними дочками в Подмосковье
Фото Pixabay
Жительницу Подмосковья задержали по подозрению совращении собственных детей; по версии следствия, она продавала в соцсетях интимные видео своих малолетних дочерей.
В Подмосковье задержана 22-летняя девушка, которая распространяла интимные видео с участием своих детей. Об этом 23 сентября сообщает телеграм-канал Mash. По версии следствия, местная жительница по имени Анастасия делала записи сексуального характера при участии мужа.
Канал утверждает, что пострадавших двое: девочки в возрасте 4 и 8 лет. Как утверждает источник, Анастасия снимала «сексуальные игры» со своими детьми. Видео она продавала в соцсети «Одноклассники», считает следствие.
Возбуждено уголовное дело по факту насильственных действий сексуального характера в отношении несовершеннолетних. В ближайшее время ей изберут меру пресечения.
Напомним, ранее суд приговорил сибиряка к 18 годам колонии за растление собственных детей.
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