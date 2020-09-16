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Мать снимала секс-видео со своими 4-х и 8-летними дочками в Подмосковье

сегодня 19:49

Фото Pixabay

Жительницу Подмосковья задержали по подозрению совращении собственных детей; по версии следствия, она продавала в соцсетях интимные видео своих малолетних дочерей.

В Подмосковье задержана 22-летняя девушка, которая распространяла интимные видео с участием своих детей. Об этом 23 сентября сообщает телеграм-канал Mash. По версии следствия, местная жительница по имени Анастасия делала записи сексуального характера при участии мужа.

Канал утверждает, что пострадавших двое: девочки в возрасте 4 и 8 лет. Как утверждает источник, Анастасия снимала «сексуальные игры» со своими детьми. Видео она продавала в соцсети «Одноклассники», считает следствие.

Возбуждено уголовное дело по факту насильственных действий сексуального характера в отношении несовершеннолетних. В ближайшее время ей изберут меру пресечения.

Напомним, ранее суд приговорил сибиряка к 18 годам колонии за растление собственных детей.

Автор:
Эмиль Фукс
журналист

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