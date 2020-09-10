Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Декларации чиновников
Протесты в Белоруссии
Коронавирус в Новосибирске
Пандемия коронавируса
Пособия на детей 3-7 лет

Лента новостей

Матч Россия – Швеция перенесён из Стокгольма в Москву из-за коронавируса

сегодня 17:35

Фото Global Look Press

Матч Швеция – Россия перенесён в Москву; из-за катастрофической обстановки с коронавирусом в королевстве игра в Стокгольме не состоится.

Стало известно место проведения контрольного товарищеского поединка между национальными футбольными сборными Швеции и России. Согласно информации издания «Спорт-экспресс», спарринг игра пройдет в Москве 8 октября и начнется 19:30 по московскому времени.

Изначально игра должна была состояться в Стокгольме на стадионе "Френдс-Арена"., однако из-за ситуации с коронавирусом игру решили перенести. РФС смог убедить шведскую сторону провести матч в России, где обстановка с пандемией намного менеен удручающая, чем в королевстве.

Добавим, что 11-го и 14-го октября подопечным Станислава Черчесова предстоят домашние поединки группового раунда Лиги наций против Турции и Венгрии соответственно. После двух сыгранных туров сборная России лидирует в своей группе с шестью очками.

Напомним, главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов назвал условие выхода сборной России на высокий уровень, считая, что национальной команде нужно занять первое место в своей группе в Лиге наций.

Автор:
Евгений Черненко
Журналист

0

Теги

Россия
коронавирус
Швеция
футбольный матч

Ваш комментарий

Новости партнеров

Новости партнеров

Сейчас читают

93286
«Взяла кредит, чтобы собрать детей в школу»: родители просят выплатить пособие на детей в октябре
41910
«Спартак» в меньшинстве победил в матче РПЛ и подвинул «Зенит» на первом месте
40463
Тело нашли возле кладбища: Следком сообщил подробности гибели известного учёного в Новосибирске
31474
В Новосибирской области за сутки от коронавируса умерли ещё три человека
24197
Не гриппуйте!: в Новосибирской области 300 тысяч жителей привились от гриппа за неделю
20573
Ещё три женщины умерли от коронавируса за сутки в Новосибирской области
20355
Автоматические продления выплат от ПФР продолжатся до 1 октября