Матч Россия – Швеция перенесён из Стокгольма в Москву из-за коронавируса

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Матч Швеция – Россия перенесён в Москву; из-за катастрофической обстановки с коронавирусом в королевстве игра в Стокгольме не состоится.

Стало известно место проведения контрольного товарищеского поединка между национальными футбольными сборными Швеции и России. Согласно информации издания «Спорт-экспресс», спарринг игра пройдет в Москве 8 октября и начнется 19:30 по московскому времени.

Изначально игра должна была состояться в Стокгольме на стадионе "Френдс-Арена"., однако из-за ситуации с коронавирусом игру решили перенести. РФС смог убедить шведскую сторону провести матч в России, где обстановка с пандемией намного менеен удручающая, чем в королевстве.

Добавим, что 11-го и 14-го октября подопечным Станислава Черчесова предстоят домашние поединки группового раунда Лиги наций против Турции и Венгрии соответственно. После двух сыгранных туров сборная России лидирует в своей группе с шестью очками.

Напомним, главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов назвал условие выхода сборной России на высокий уровень, считая, что национальной команде нужно занять первое место в своей группе в Лиге наций.