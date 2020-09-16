Материнский капитал увеличат с 1 января 2021 года: Путин выступил с обращением

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Владимир Путин выступил перед сенаторами в российском парламенте; президент отметил, что со следующего года материнский капитал увеличится почти на 23 тысячи рублей.

Материнский капитал с 1 января 2021 года увеличится почти на 23 тысячи рублей. Об этом в ходе обращения к сенаторам 23 сентября заявил российский президент Владимир Путин.

«Сумма составит 629 432 рубля. При этом сумма выплаты при рождении первого ребёнка составит почти 484 тысячи рублей», — отметил глава государства.

Путин напомнил, что материнский капитал продолжит ежегодно индексироваться. Сейчас выплата за первого ребёнка составляет 466 тысяч рублей.

Напомним, ранее российские семьи заявили о желании получить выплаты 10 тысяч рублей в октябре.