Маткапитал увеличили, Иркутск снова трясёт, проповедник накопил миллионы и как прожить на МРОТ: главные новости 23 сентября в одном материале

Фотографии с сайтов pixabay.com, kremlin.ru, СО РАН и из открытых источников

Главные события дня в обзорном материале Сиб.фм; маткапитал увеличили, Иркутск снова трясёт, проповедник накопил миллионы, как прожить на МРОТ и другие новости 23 сентября.

Среда порадовала познавательными интервью и интересными событиями. Главные из них — в обзоре Сиб.фм.

Увеличение маткапитала

Материнский капитал с 1 января 2021 года увеличится почти на 23 тысячи рублей. Об этом в ходе обращения к сенаторам 23 сентября заявил российский президент Владимир Путин. Теперь сумма маткапитала на первого ребёнка составит почти 484 тысячи рублей, а на второго — чуть более 629 тысяч рублей.

"Это пока не вакцина"

Новосибирский вирусолог, член-корреспондент РАН, профессор Серей Нетёсов рассказал о возможных последствиях прививки от коронавируса. В числе которых — появление добровольцев с осложнениями после вакцинации (которые, по мнению специалиста, возможны) в общих очередях поликлиник, где они могут быть опасны для окружающих. Он также подчеркнул, что эффктивность препарата пока не подтверждена, а потому вряд ли его правильно называть "вакциной".

Психически здоров

Сегодня стали известны результаты психологической экспертизы срочника Рамиля Шамсутдинова, который признал вину в расстреле сослуживцев в Забайкалье. Проведённая экспертиза показала, что он психически здоров, сообщает Следственный комитет. Первое заседание по его делу назначено на 29 сентября.

Два новых землетрясения

Рядом с эпицентром землетрясения в Слюдянском районе Иркутской области, которое произошло 22 сентября, зафиксировали два новых подземных толчка, энергетические классы — 9,6 и 10,2. По данным специалистов Байкальского филиала Геофизической службы, между сейсмособытиями прошло несколько часов.

Жили не тужили

Оружие, почти 3 миллиона рублей, дорогостоящий алкоголь и ювелирные украшения нашли при обысках в "Церкви последнего завета" в Курагинском районе Красноярского края. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах региона.

Надругался над дочерьми

39-летнего жителя Алтайского края осудили за насильственные действия сексуального характера в отношении родных дочерей. Следствию удалось доказать 11 эпизодов противоправных действий. Об этом сообщает пресс-служба регионального СУ СКР. Суд признал мужчину виновным и приговорил к 20 годам лишения свободы.

Как прожить на МРОТ

42-летний Степан из Новосибирска уже много лет живёт в формате "ничего лишнего". И сегодня он рассказал Сиб.фм, как реально прожить на МРОТ, который в следующем году составит всего 12 392 рубля.

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