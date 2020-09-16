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МегаФон запускает опцию «Копилка минут»

сегодня 15:53

Фото предоставлено компанией «МегаФон»

МегаФон развивает основную тарифную линейку #БезПереплат и запускает новую опцию – «Копилка минут». Теперь оплаченные минуты разговоров сохраняются и ими можно воспользоваться в любое время, если доступного в пакете объёма не хватило.

Возможность сохранять навсегда оплаченные гигабайты интернета появилась у абонентов МегаФона весной с запуском тарифной линейки #БезПереплат. Опция оказалась востребованной. За это время пользователи уже накопили 10 тысяч гигабайт интернета. Это эквивалентно просмотру более 30 тысяч часов видео или прослушиванию более 3 млн песен онлайн. Теперь сохранить можно не только гигабайты, включённые в пакет, но и минуты разговоров.

«Мы постоянно анализируем поведение наших абонентов, чтобы предложить актуальные условия тарифов. Мы видим, что 25 % абонентов пользуются связью неравномерно – в одном месяце не используют пакет включённых минут полностью, а в следующем выходят за существующий лимит. Новая опция позволит таким абонентам избежать лишних расходов. Минуты сохранятся навсегда, и их можно будет использовать, например, в праздничные дни, когда объём звонков традиционно возрастает», — отмечает коммерческий директор МегаФона Влад Вольфсон.

Активировать бесплатную опцию можно в личном кабинете. У тех, кто уже пользуется опцией переноса гигабайт интернета, накопление минут начнётся автоматически. Количество сохраняемых минут зависит от тарифного плана и в среднем в 1,5-2 раза превышает объём ежемесячного пакета.

Пользователи новой линейки также могут бесплатно общаться в мессенджерах даже при отрицательном балансе счёта, причём не только писать сообщения, но и совершать звонки и отправлять медиафайлы без расходования пакета интернета в WhatsApp, Viber, eMotion, Facebook messenger, TamTam, Snapchat и Telegram.

В линейку #БезПереплат встроена бесплатная защита от нежелательных подписок в интернете. Также пользователям линейки автоматически подключается бесплатный пакет «МегаФон ТВ» из 50 ТВ-каналов, трафик при просмотре которых не расходуется.

Подключиться к новым тарифам можно самостоятельно в Личном кабинете или в салонах МегаФона. Условия тарифных планов можно изучить на сайте http://www.megafon.ru/go/join.

МегаФон — всероссийский оператор цифровых возможностей и четырехкратный обладатель награды за «Самую быструю сеть мобильной связи в России» от компании Ookla. Услугами компании пользуются 75,4 млн клиентов.

Автор:
Марина Домрачева
Журналист

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мобильная связь
МегаФон

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