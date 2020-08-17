«Меня публично линчуют и разорвут на британский флаг»: в Сибири родители затравили маму школьников после жалобы на опасные бесплатные обеды
Фото со страницы Анастасии Коптеевой в Facebook, на фото – её сын Елисей и губернатор Забайкальского края Александр Осипов
Мама забайкальских школьников, которые, по её словам, отравились бесплатными школьными обедами, потребовала провести проверку в столовой и написала обращение президенту; после этого женщину обвинили в отсутствии совести – другие родители боятся, что из-за жалобы питание могут отменить вовсе.
История с жалобой жительницы Забайкалья Анастасии Коптеевой на опасные школьные обеды получила продолжение. После того как мама отравившихся детей написала обращение на имя губернатора региона и президента с просьбой проверить столовую школы № 40, остальные родители начали слать ей сообщения с обвинениями. Об этом Коптеева рассказала на своей странице в Facebook.
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