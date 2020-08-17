Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Декларации чиновников
Протесты в Белоруссии
Коронавирус в Новосибирске
Пандемия коронавируса
Пособия на детей 3-7 лет

Лента новостей

«Меня публично линчуют и разорвут на британский флаг»: в Сибири родители затравили маму школьников после жалобы на опасные бесплатные обеды

сегодня 11:12

Фото со страницы Анастасии Коптеевой в Facebook, на фото – её сын Елисей и губернатор Забайкальского края Александр Осипов

Мама забайкальских школьников, которые, по её словам, отравились бесплатными школьными обедами, потребовала провести проверку в столовой и написала обращение президенту; после этого женщину обвинили в отсутствии совести – другие родители боятся, что из-за жалобы питание могут отменить вовсе.

История с жалобой жительницы Забайкалья Анастасии Коптеевой на опасные школьные обеды получила продолжение. После того как мама отравившихся детей написала обращение на имя губернатора региона и президента с просьбой проверить столовую школы № 40, остальные родители начали слать ей сообщения с обвинениями. Об этом Коптеева рассказала на своей странице в Facebook.

«В группе Viber родители обвинили меня в том, что у меня нет совести и как я посмела прыгнуть выше головы и вынести сор из избы САМИМ Путину и Осипову. Примитивно, но прямо дали понять, что из-за моего официального обращения к представителям власти могут отменить бесплатное питание и тогда меня публично линчуют и разорвут на британский флаг», — поделилась мама школьников.
По мнению Коптеевой, большинство родителей переживает за отмену бесплатного питания, а не за качество детской еды.
«Пусть плохо кормят, зато бесплатно. Это печально и грустно, что взрослые предпочитают молчать, не думать и не спрашивать с власти, лишь бы крохи с барского стола не отобрали», — отметила она.
Как ранее писал Сиб.фм, 22 сентября Анастасия Коптеева рассказала, что двое её детей после школьного обеда почувствовали себя плохо. Их тошнило всю ночь непереваренными макаронами.
Напомним, ранее новосибирский диетолог оценил качество бесплатных обедов для школьников.

Автор:
Маргарита Мастеркова

0

Теги

Забайкальский край
обеды

Ваш комментарий

Новости партнеров

Новости партнеров

Сейчас читают

93116
«Взяла кредит, чтобы собрать детей в школу»: родители просят выплатить пособие на детей в октябре
41851
«Спартак» в меньшинстве победил в матче РПЛ и подвинул «Зенит» на первом месте
40336
Тело нашли возле кладбища: Следком сообщил подробности гибели известного учёного в Новосибирске
31442
В Новосибирской области за сутки от коронавируса умерли ещё три человека
24159
Не гриппуйте!: в Новосибирской области 300 тысяч жителей привились от гриппа за неделю
20520
Ещё три женщины умерли от коронавируса за сутки в Новосибирской области
20299
Автоматические продления выплат от ПФР продолжатся до 1 октября