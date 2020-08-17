«Меня публично линчуют и разорвут на британский флаг»: в Сибири родители затравили маму школьников после жалобы на опасные бесплатные обеды

Фото со страницы Анастасии Коптеевой в Facebook, на фото – её сын Елисей и губернатор Забайкальского края Александр Осипов

Мама забайкальских школьников, которые, по её словам, отравились бесплатными школьными обедами, потребовала провести проверку в столовой и написала обращение президенту; после этого женщину обвинили в отсутствии совести – другие родители боятся, что из-за жалобы питание могут отменить вовсе.

История с жалобой жительницы Забайкалья Анастасии Коптеевой на опасные школьные обеды получила продолжение. После того как мама отравившихся детей написала обращение на имя губернатора региона и президента с просьбой проверить столовую школы № 40, остальные родители начали слать ей сообщения с обвинениями. Об этом Коптеева рассказала на своей странице в Facebook.

«В группе Viber родители обвинили меня в том, что у меня нет совести и как я посмела прыгнуть выше головы и вынести сор из избы САМИМ Путину и Осипову. Примитивно, но прямо дали понять, что из-за моего официального обращения к представителям власти могут отменить бесплатное питание и тогда меня публично линчуют и разорвут на британский флаг», — поделилась мама школьников.

По мнению Коптеевой, большинство родителей переживает за отмену бесплатного питания, а не за качество детской еды.

«Пусть плохо кормят, зато бесплатно. Это печально и грустно, что взрослые предпочитают молчать, не думать и не спрашивать с власти, лишь бы крохи с барского стола не отобрали», — отметила она.

Как ранее писал Сиб.фм, 22 сентября Анастасия Коптеева рассказала, что двое её детей после школьного обеда почувствовали себя плохо . Их тошнило всю ночь непереваренными макаронами.