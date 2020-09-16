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Мера пресечения для Виссариона будет избрана уже сегодня

сегодня 09:22

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм

В суде Центрального района Новосибирска через несколько минут возобновится процесс по избранию меры пресечения для руководителей секты; Виссарион заявил, что им недовольны два человека.

В Новосибирске в Центральном районном суде в 9:30 начнётся процесс об избрании меры пресечения для главы секты «Церковь Последнего завета» Виссариона и его подвижников.

В Новосибирск задержанных руководителей секты доставили вчера, 22 сентября, но, учитывая позднее время, судьи не смогли вынести решение. Процесс отложили до сегодняшнего утра.

В коридорах суда уже ждут журналисты.

Сергея Торопова, он же Виссарион, Вадима Редькина и Владимира Ведерникова доставили из Красноярского края. Их подозревают в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью и создании религиозной организации, посягающей на свободу и здоровье граждан.

Заседание суда назначено на 9:30 по местному времени.

Напомним, Виссарион обвинил в своём задержании недовольных последователей.

Автор:
Татьяна Картавых
журналист

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Теги

суд
новосибирск
Виссарион

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