Микроволновка как оружие: новосибирский блогер Mamix вывел из строя бытовую технику с помощью микроволн
Фото - скрин с видео в YouTube
Неугомонный Максим Монахов продолжает ставить интересные, но неочевидные эксперименты; в этот раз блогер Mamix исследовал действие микроволновых лучей.
Миллион просмотров набрало новое видео новосибирского блогера Максима Монахова, известного под ником Mamix, опубликованное на его YouTube – канале. В это раз Монахов продемонстрировал воздействие микроволн из работающей микроволновки с открытой дверцей. Первой «жертвой» стал бургер, который удалось подогреть на 10 градусов, направив на него концентрированное излучение. Максим даёт на видео этому научное объяснение.
Затем испытаниям подверглась бытовая техника: мобильный телефон, видеокамера и телевизор. Все они отказались работать при приближении к открытой дверце микроволновки.
Напомним, 5 сентября Mamix показал результат ста стирок чёрных футболок.
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