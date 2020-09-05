Микроволновка как оружие: новосибирский блогер Mamix вывел из строя бытовую технику с помощью микроволн

Фото - скрин с видео в YouTube

Неугомонный Максим Монахов продолжает ставить интересные, но неочевидные эксперименты; в этот раз блогер Mamix исследовал действие микроволновых лучей.

Миллион просмотров набрало новое видео новосибирского блогера Максима Монахова, известного под ником Mamix, опубликованное на его YouTube – канале. В это раз Монахов продемонстрировал воздействие микроволн из работающей микроволновки с открытой дверцей. Первой «жертвой» стал бургер, который удалось подогреть на 10 градусов, направив на него концентрированное излучение. Максим даёт на видео этому научное объяснение.

Затем испытаниям подверглась бытовая техника: мобильный телефон, видеокамера и телевизор. Все они отказались работать при приближении к открытой дверце микроволновки.

Напомним, 5 сентября Mamix показал результат ста стирок чёрных футболок.