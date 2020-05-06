Министр культуры России ушла на самоизоляцию из-за коронавируса

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Ольга Любимова ушла на самоизоляцию; у её отца обнаружили коронавирус.

Министр культуры РФ Ольга Любимова ушла на самоизоляцию. У её отца, ректора Высшего театрального училища им М. С. Щепкина при Государственном академическом Малом театре России Бориса Любимова обнаружен коронавирус. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря министра Анну Усачёву.

«Министр культуры Ольга Любимова ушла на самоизоляцию. Врачи диагностировали у ректора Высшего театрального училища им М. С. Щепкина при Государственном академическом Малом театре России Бориса Любимова COVID-19, сейчас отец министра находится в больнице», — сообщила Усачева.

Напомним, в мае коронавирусом переболела сама министр культуры Ольга Любимова.