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На Алтае ещё девять школ перевели на дистанционное обучение из-за коронавируса

сегодня 15:42

Фото pixabay.com

В Республике Алтай девять школ перевели на дистанционное обучение; из-за COVID-19 на удалёнку отправили ещё 43 класса.

Дистанционный формат обучения полностью введён в девяти школах Республики Алтай, кроме того, в 16 школах на такой же формат обучения перевели 43 класса. Как сообщает пресс-служба правительства региона, в части школ выявлен коронавирус, в других превышен порог заболеваемости ОРВИ.

«Эпидситуация в образовательных организациях на особом контроле, на дистанционный формат обучения переведены девять школ региона. Из них пять закрыты на карантин из-за коронавирусной инфекции, ещё четыре из-за превышения эпидпорога по ОРВИ. В 16 школах региона дистанционное обучение введено частично для обучающихся 43 классов», — сообщает пресс-служба.

Как поясняет Минобрнауки региона, при одном подтверждённом случае коронавируса среди учащихся весь класс переводится на 14 дней на дистанционное обучение. Решение о переходе на дистанционный формат принимает муниципальный оперштаб по предписанию Роспотребнадзора.

По данным оперштаба региона, за последние сутки республике Алтай выявлено 65 человек с коронавирусом, в общей сложности за время пандемии инфекция подтверждена у 3 112 человек.

Напомним, две школы в Омске ушли на карантин из-за коронавируса.

Автор:
Евгений Черненко
Журналист

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Теги

школы
Республика Алтай
коронавиурус

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