Надбавки пенсионерам: кто и сколько получит ко Дню пожилого человека

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В нескольких регионах в честь Дня пожилого человека пенсионеры получат доплаты; больше всего денег переведут жителям Ненецкого автономного округа.

День пожилого человека традиционно отмечается 1 октября. Однако несмотря на праздник, ПФР не собирается перечислять надбавки всем пенсионерам. Части граждан переведут дополнительные средства в случае, если так решат местные власти.

В Ненецком АО пенсионеры получат по 5 тысяч рублей, а лица старше 70 лет — по 16 640 рублей.

В Рязанской области лицам старше 90 лет доплатят по 500 рублей.

В Челябинской области пенсионеры получат по 700 рублей.

Напомним, в Пенсионном фонде России опровергли приостановку выплаты пенсий.