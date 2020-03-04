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Находчивый новосибирец спрятал закладку внутри себя

сегодня 21:01

Фото Pixabay

В новосибирском метро задержали подозрительного мужчину, который своим неопрятным видом напоминал наркомана; опасения полицейских подтвердились, когда он признался, что имел при себе запрещённые вещества, и показал, где их прятал.

Жителя Новосибирска Дмитрия Евенко осудили за приобретение и хранение наркотиков. Как сообщила Сиб.фм прокурор апелляционного отдела прокуратуры Новосибирской области Екатерина Махова, сегодня, 23 сентября, суд оставил приговор в силе после жалобы адвоката. Евенко приговорили к трём годам и восьми месяцам колонии строго режима — суд счёт три судимости мужчины.

История Дмитрия Евенко почти не отличается от любых других преступлений связанных с оборотом запрещённых веществ. Сибиряк 25 января этого года взял закладку с синтетическими наркотиками — перемотанный изолентой пакетик находился в районе улицы Инской. Мужчина поднял «клад» и отправился к станции метро «Речной вокзал», чтобы поехать домой. Там он встретил своего знакомого и пошёл с ним в киоск за лимонадом.

На мужчину обратили внимание сотрудники полиции — они посчитали, что Дмитрий Евенко, который выглядел неопрятно, мог употреблять наркотики. Уже в комнате полиции у сибиряка спросили, есть ли у него с собой запрещённые вещества, на что он ответил положительно.

Примечательным в стандартной для закладчика истории стало место, где Евенко решил хранить наркотики. Перемотанный изолентой пакет всё это время находился у мужчины во рту. Впрочем, это не помогло ему скрыть следы преступления.

Напомним, весной в Новосибирске осудили мужчину, который делал закладки на глазах жены и дочери.

Автор:
Эмиль Фукс
журналист

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