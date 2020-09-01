Настоящие герои: новосибирские подростки получили награды МЧС за спасение людей на пожаре

Фото ГУ МЧС по НСО

Медали «За доблесть и отвагу на пожаре» получили сегодня новосибирские подростки; они спасли из огня пять человек.

В Новосибирске сегодня, 23 сентября, медали «За доблесть и отвагу на пожаре», благодарственные письма и памятные подарки получили два школьника. 15-летние парни Сергей Терехов и Максим Шевченко спасли из горящего дома в деревне Малая Черемшанка Колыванского района Новосибирской области пятерых малолетних детей.

Пожар в Малой Черемшанке Вьюнского сельского совета произошёл в разгар лета. Сергей Терехов – старший из детей — находился у себя дома вместе с братьями и сёстрами, а также с другом Шевченко Максимом. В какой-то момент дети почувствовали запах дыма. Сергей попытался открыть входную дверь, но веранда уже была охвачена огнём и в дом начал поступать едкий дым, от которого дети стали задыхаться. Выйти через горящую веранду было уже невозможно, и тогда, сохраняя самообладание, Сергей и его друг Максим приняли единственное правильное решение — эвакуироваться через окно комнаты. Благодаря решительным и слаженным действиям подростков в кратчайшее время из горящего дома были спасены пятеро детей.

Награждение юных героев проходило по месту их учёбы: Сергея Терехова отметили на торжественном собрании во Вьюнской средней школе Колыванского района, Максима Шевченко — на линейке в школе № 218 Калининского района Новосибирска, в присутствии одноклассников, учителей, родителей и почётных гостей.

После награждения героев обступили одноклассники и друзья, многие из которых не знали о мужественном поступке скромных ребят. Разглядывая медаль и наручные часы, окружающие ребята настойчиво спрашивали: «Страшно было? Ты сам не пострадал? А что ты чувствовал?».

«Да нет, не страшно, мы ж об этом вообще не думали, просто спасались. Потом стало страшно, когда дом сгорел совсем. И когда понял, что могло случиться со мной и с ними...», — ответил друзьям Сергей Терехов.

Напомним, в Новосибирске наградили пятиклассника за отважное тушение пожара.