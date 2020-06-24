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Назначено предварительное заседание по делу стрелка-срочника Шамсутдинова

сегодня 12:12

Фото из открытых источников и соцсетей

Назначено первое заседание по делу солдата Шамсутдинова; прошлой осенью он расстрелял своих сослуживцев.

Сегодня, 23 сентября, стала известна дата первого заседания по делу Рамиля Шамсутдинова, который расстрелял своих сослуживцев в военной части в Забайкалье. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на адвоката солдата Равиля Тугушева.

По его словам, предварительное заседание 2-го Восточного окружного военного суда пройдёт 29 сентября. Ранее суд удовлетворил просьбу адвоката о рассмотрении дела присяжными.

Как ранее писал Сиб.фм, Шамсутдинов в октябре 2019 года открыл стрельбу по своим сослуживцам. Всего погибли 8 человек. Свой поступок он объяснил травлей и дедовщиной в войсковой части.

Напомним, в июне 2020 года отец расстрелявшего сослуживцев Шамсутдинова впервые отметил день рождения без сына.

Автор:
Марина Домрачева
Журналист

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Теги

Забайкальский край
Шамсутдинов

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