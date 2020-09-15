Названы болезни, осложняющие лечение коронавируса

Фото пресс-службы минздрава Новосибирской области

Сахарный диабет, ожирение и артериальная гипертензия осложняют лечение коронавируса; людям с такими диагнозами необходимо тщательнее относиться к профилактике.

В Минздраве России назвали три заболевания, которые ухудшают прогноз по выздоровлению пациентов с коронавирусом. Речь идёт о диабете, ожирении и артериальной гипертензии. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на главного внештатного специалиста ведомства по терапии и общей практике Оксану Драпкину.

Специалист подчеркнула, что пациентам с такими диагнозами нужно более тщательно подходить к вопросам профилактики.

В частности, положительно влияет на иммунитет употребление имбиря. По словам Драпкиной, «использовать корень можно, хотя исследований, подтверждающих его эффективность, и нет». То же самое касается препарата цинка. Врач отметила, что не считает лишним употребление вещества.

Напомним, ранее учёные нашли препарат, способный нейтрализовать коронавиурс.