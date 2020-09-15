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Недолго бегала: в Иркутской области задержали объявленную в федеральный розыск преступницу

сегодня 16:16

Фото dpt_irk и МВД

В Иркутской области задержали беглую преступницу; накануне в руки полиции попался её подельник.

Сегодня, 23 сентября, стало известно о задержании в Иркутской области беглой преступницы Татьяны Никитиной.

В начале сентября она вместе с Сергеем Устюговым сбежала из-под конвоя в Иркутске. Официальный представитель МВД России Ирина Волк подтвердила информацию, сообщает Irk.ru.

Беглецов обнаружили в садоводческом обществе под Ангарском. По иронии судьбы, «Бонни и Клайд» выбрали для временного убежища дом ветерана МВД, бывшего участкового. Именно он вместе с сыном задержал Устюгова и удерживал его до приезда полиции.

Никитиной вчера удалось скрыться. Но сегодня и она была задержана.

Напомним, за поимку преступников в МВД пообещали 500 тысяч рублей.

Автор:
Татьяна Картавых
журналист

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Теги

полиция
Иркутская область
сбежал преступник

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