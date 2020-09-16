Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Декларации чиновников
Протесты в Белоруссии
Коронавирус в Новосибирске
Пандемия коронавируса
Пособия на детей 3-7 лет

Лента новостей

Недостаток секса может привести к заболеваниям после 50 лет

сегодня 16:00

Фотографии с сайта pixabay.com

У некоторых людей после 50 лет резко сокращается количество занятий любовью; врачи доказали, что это может привести к различным болезням.

Группа учёных из Британии доказала, что слишком маленькое количество секса после 50 лет может привести к заболеваниям, причём как физическим, так и психологическим.

Об исследовании рассказало ИА «Актуальные новости». В опыте участвовали больше шести тысяч человек. Были и мужчины, и женщины старше 50 лет. В результате наблюдений удалось установить, что проблемы с сексом чаще всего сказываются на мужчинах, но и у женщин это приводит к определённым заболеваниям.

Например, стало известно, что больше половины мужчин в таком случае могут заболеть онкологией, а у женщин развиваются артриты и сахарный диабет.

Врачи уверены, что отсутствие секса у мужчин приводит к сильному гормональному дисбалансу и стрессам. А у женщин — к ранней старости: выпадению волос, старению кожи, неправильному росту ногтей и т. д. Но у представительниц прекрасного пола есть и другие риски, особенно связанные с нервами. Женщина без секса может стать очень раздражительной и даже начать страдать раздвоением личности.

Напомним, врачи рассказали, чем полезен утренний секс.

Автор:
Алексей Протасов
Журналист

0

Теги

секс
последствия

Ваш комментарий

Новости партнеров

Новости партнеров

Сейчас читают

93255
«Взяла кредит, чтобы собрать детей в школу»: родители просят выплатить пособие на детей в октябре
41899
«Спартак» в меньшинстве победил в матче РПЛ и подвинул «Зенит» на первом месте
40439
Тело нашли возле кладбища: Следком сообщил подробности гибели известного учёного в Новосибирске
31469
В Новосибирской области за сутки от коронавируса умерли ещё три человека
24188
Не гриппуйте!: в Новосибирской области 300 тысяч жителей привились от гриппа за неделю
20562
Ещё три женщины умерли от коронавируса за сутки в Новосибирской области
20341
Автоматические продления выплат от ПФР продолжатся до 1 октября