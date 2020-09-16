Недостаток секса может привести к заболеваниям после 50 лет

Фотографии с сайта pixabay.com

У некоторых людей после 50 лет резко сокращается количество занятий любовью; врачи доказали, что это может привести к различным болезням.

Группа учёных из Британии доказала, что слишком маленькое количество секса после 50 лет может привести к заболеваниям, причём как физическим, так и психологическим.

Об исследовании рассказало ИА «Актуальные новости». В опыте участвовали больше шести тысяч человек. Были и мужчины, и женщины старше 50 лет. В результате наблюдений удалось установить, что проблемы с сексом чаще всего сказываются на мужчинах, но и у женщин это приводит к определённым заболеваниям.

Например, стало известно, что больше половины мужчин в таком случае могут заболеть онкологией, а у женщин развиваются артриты и сахарный диабет.

Врачи уверены, что отсутствие секса у мужчин приводит к сильному гормональному дисбалансу и стрессам. А у женщин — к ранней старости: выпадению волос, старению кожи, неправильному росту ногтей и т. д. Но у представительниц прекрасного пола есть и другие риски, особенно связанные с нервами. Женщина без секса может стать очень раздражительной и даже начать страдать раздвоением личности.

Напомним, врачи рассказали, чем полезен утренний секс.