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Новое ограничение на выплату детских пособий могут ввести в России

сегодня 12:31

Фото с сайта pixabay.com

Введение дополнительных ограничений на получение детских пособий обсудят депутаты; изменения коснутся правил оформления выплат.

Законопроект о дополнительных ограничениях на получение детских пособий уже внесён в нижнюю палату парламента. При оформлении выплат будут проверять, живёт ли заявитель вместе с ребёнком. Об этом сообщила «Парламентская газета».

По действующему законодательству не имеет значения, проживают ли вместе родители. Оба имеют право на получение выплат на ребёнка.

«Парламентская газета» отмечает, что развитие электронных сервисов привело к тому, что оформить детскую выплату может родитель, который не участвует в воспитание ребёнка. Это связано с тем, что при оформлении выплат очное присутствие требуется не всегда.

Авторы инициативы утверждают, что в период пандемии коронавируса случаи участились. Поэтому они предлагают проверять, живёт ли заявитель с ребёнком и какова доля его участия в воспитании.

Считается, что такой документ должен защитить интересы второго родителя, который заинтересован в процессе воспитания ребёнка.

Напомним, премьер-министр Мишустин выделил более 2 млрд рублей на новые детские выплаты.

Автор:
Денис Калин

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Теги

выплаты
детские пособия

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