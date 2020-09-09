Новосибирец-тиран выкрал трёхлетнего сына у многодетной матери

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Новосибирец выкрал трёхлетнего сына у своей бывшей жены; многодетная мать как может борется за право растить малыша.

Многодетная мама Валентина Овсянникова пытается вернуть в семью своего трёхлетнего сына. Дело в том, что малыша выкрал собственный отец, с которым женщина развелась год назад, сообщает издание «Сибкрай.ru».

Причиной для развода стали побои. Мужчина избивал не только супругу, но и двоих её детей от первого брака.

Супруги расстались, а женщина подала в суд, чтобы он определил, где будет жить их совместный ребёнок. 18 октября 2019 года мужчина, не дожидаясь решения суда, выкрал ребёнка у бывшей.

«Я обращалась и в полицию, и в опеку, и в ПДН, но мне сказали, что нужно дождаться решения суда. На данный момент отец такой же законный представитель, как и мама, и никто не может у него силой отобрать сына», — рассказала Валентина.

Суд Валентина выиграла, но добровольно бывший муж отказался отдавать ребёнка. Судебные приставы долгое время не могли найти малыша.

Проследив за отцом, ребёнка нашли в частном детском садике. С помощью сотрудников ГБР, ОМОНа и представителей опеки Валентине удалось забрать малыша.

Но бывший муж решил бороться за сына: он подал апелляционную жалобу в Новосибирский областной суд, который решил провести ребёнку психико-педагогическую экспертизу. Эксперты решили, что ему лучше быть с папой, ведь он уже прожил с ним год. То, что отец состоит на учёте в наркологическом диспансере, экспертов почему-то не смутило. Ближайшее заседание назначено на 24 сентября.

Напомним, в Тюмени мать четверых детей избила таксиста за отказ везти ребёнка без кресла и попала на видео.