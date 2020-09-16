Новосибирские врачи спасли 102-летнюю безнадёжную пациентку с раком кожи

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Врачи в Новосибирске спасли 102-летнюю пациентку с раком кожи; онкологи применили ускоренный метод удаления поврежденных кожных покровов.

Врачи новосибирского областного клинического онкодиспансера прооперировали 102-летнюю пациентку с базальноклеточным раком кожи. Онкологи применили ускоренный метод удаления поврежденных кожных покровов с помощью низкой температуры и жидкого азота, который не потребовал госпитализации пенсионерки, говорится в сообщении пресс-службе онкодиспансера.

"У пациентки 1918 года рождения родственники обнаружили на виске небольшое пятно. К сожалению, в таком преклонном возрасте различные потемнения на коже, язвочки можно списать на возрастные изменения в целом и не придать этому значению, однако 102-летнюю женщину показали врачам, не теряя времени — была диагностирована базалиома", — говорится в сообщении СМИ.

По словам хирурга-онколога Игоря Хадагаева, опухоль, или базалиома, была небольшая и занимала не более 2 см, поэтому медиками было решено использовать метод криодеструкции. Он не требует госпитализации, не является болезненным, а реабилитация заключается лишь в обработках ранки хлоргексидином.

"В течение трех недель, учитывая преклонный возраст женщины, рана затянется и на виске останется лишь небольшой рубец. Однако в дальнейшем следует внимательно наблюдать за родинками, пигментными пятнами, особенно новыми, так как с возрастом кожа становится все менее защищенной и важно не пропустить возникновения подозрительных образований", — сказал Хагадаев.

Медикам потребовалось не больше одной минуты, чтобы провести процедуру. После этого на ранку наложили стерильную повязку, и пациентка отправилась домой.

Базалиома — опухоль из базального слоя эпителия кожи, одна из разновидностей рака кожи. Наиболее часто локализуется на лице. От других раков кожи базалиома отличается редким образованием метастазов, однако способна к обширному росту на поверхности лица.

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