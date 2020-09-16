Новосибирский зоопарк изменил график работы

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм

Новосибирский зоопарк сократил время работы; теперь учреждение закрывается в 20:00.

С наступлением осени зоопарк в Новосибирске изменил время работы. Об этом говорится в сообщении учреждения на официальной странице «ВКонтакте».

«В связи с сокращением продолжительности светового дня с 23 сентября 2020 года изменяется время работы зоопарка с 09:00 до 20:00 часов. Кассы зоопарка прекращают свою работу в 19:00. После закрытия касс зоопарк работает только на выход. Касса по улице Стасова работает только в выходные дни, с 10:00 до 18:00», — говорится в сообщении.

Также приобрести билеты можно онлайн на сайте зоопарка. Павильоны пока ещё закрыты для посещения, а на территории зоопарка необходимо соблюдать масочный режим и социальную дистанцию.

Напомним, в Новосибирском зоопарке рассказали, почему не стоит бояться летучих мышей.