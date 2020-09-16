Новосибирскому трамваю выделили персональную полосу

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм

В Заельцовском районе Новосибирска трамваю выделили свою полосу; штраф за выезд на неё составит 1500 рублей.

Порядок движения транспорта поменялся с 22 сентября на участке улицы Дуси Ковальчук от площади Калинина до улицы Залесского в Новосибирске. Теперь машинам ездить по трамвайным путям запрещено — нарушителей накажут штрафом, сообщает пресс-служба мэрии.

Там уточнили, что впервые в Новосибирске были установлены дорожные знаки «Выделенная трамвайная полоса» и «Конец выделенной трамвайной полосы», нанесены разметки «Двойная сплошная» и «Одинарная сплошная».

Контролировать соблюдение режима движения на выделенной трамвайной полосе будут бортовые приборы фотовидеофиксации, установленные на трамвайных вагонах.

«Штраф за выезд на выделенную трамвайную полосу составит 1500 рублей», — сказали в администрации.

В мэрии также отметили, что до конца 2020 года планируется обустроить остановки трамвая «Площадь Калинина», «НИИЖТ», «Горбольница» платформами для ожидания и посадки-высадки пассажиров для безопасного подхода через проезжую часть. А в 2021 году трамвайные пути собираются отделить бордюрным камнем и обустроить переезды.

Напомним, в Новосибирске планируют заменить почти все трамваи и проложить новую линию.