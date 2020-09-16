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Новосибирцы встали в огромные вечерние пробки

сегодня 19:07

Фото Густаво Зырянова/Сиб.фм и с сайта "Яндекс.Карты"

На дорогах Новосибирска вновь образовались пробки после рабочего дня; заторы возникли на обоих берегах города.

Пробки образовались не только в центре города, но и в других районах. По данным сервисов «Яндекс.Карты» и «2GIS» загруженность на дорогах составляет 7 баллов.

Самые серьёзные заторы возникли на улицах Фабричной, Восход, Красный Проспект, Гоголя и проспекте Димитрова.

На Левом берегу большая пробка образовалась на улице Станционной. С затруднением также сталкиваются водители на площади Маркса и улице Немировича-Данченко.

Напомним, вчера новосибирцы тоже стояли в пробках. Тогда на улице Станционной возник 6-метровый затор.

Автор:
Денис Калин

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