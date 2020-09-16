Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Декларации чиновников
Протесты в Белоруссии
Коронавирус в Новосибирске
Пандемия коронавируса
Пособия на детей 3-7 лет

Лента новостей

Новые правила начисления пособий: почему некоторые семьи не получат денег

сегодня 13:39

Фото pixabay.com

Пособия от соцзащиты с 1 октября будут начисляться только на карты национальной платёжной системы; большинству получателей необходимо перейти на карту «МИР».

С 1 октября в силу вступят новые правила начисления детских пособий и других социальных выплат. Теперь деньги можно будет получить только на карту «МИР».

Изменения касаются следующих пособий:

- единовременное пособие при рождении ребёнка;

- единовременное пособие за постановку на учёт в ранние сроки беременности;

- пособие по беременности и родам;

- пособие по уходу за ребёнком до 1,5 лет;

- пособие по безработице;

- ежемесячные выплаты на детей до 3 лет (путинское пособие);

- ежемесячные выплаты на детей до 3 лет и с 3 до 7 лет;

- пенсии и другие соцвыплаты из ПФР.

Для оформления выплат или для продления нужно оформить банковскую карту «МИР» и сообщить реквизиты своему работодателю, в отделение ПФР, МФЦ или соцзащиту.

Если вы не хотите оформлять данный вид карты, деньги можно получать наличными или почтовым переводом.

Напомним, c 1 октября перестанут принимать заявления на несколько детских выплат.

Автор:
Марина Домрачева
Журналист

0

Теги

пособия
пенсия

Ваш комментарий

Новости партнеров

Новости партнеров

Сейчас читают

93184
«Взяла кредит, чтобы собрать детей в школу»: родители просят выплатить пособие на детей в октябре
41876
«Спартак» в меньшинстве победил в матче РПЛ и подвинул «Зенит» на первом месте
40386
Тело нашли возле кладбища: Следком сообщил подробности гибели известного учёного в Новосибирске
31456
В Новосибирской области за сутки от коронавируса умерли ещё три человека
24172
Не гриппуйте!: в Новосибирской области 300 тысяч жителей привились от гриппа за неделю
20542
Ещё три женщины умерли от коронавируса за сутки в Новосибирской области
20316
Автоматические продления выплат от ПФР продолжатся до 1 октября