Новые правила начисления пособий: почему некоторые семьи не получат денег

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Пособия от соцзащиты с 1 октября будут начисляться только на карты национальной платёжной системы; большинству получателей необходимо перейти на карту «МИР».

С 1 октября в силу вступят новые правила начисления детских пособий и других социальных выплат. Теперь деньги можно будет получить только на карту «МИР».

Изменения касаются следующих пособий:

- единовременное пособие при рождении ребёнка;

- единовременное пособие за постановку на учёт в ранние сроки беременности;

- пособие по беременности и родам;

- пособие по уходу за ребёнком до 1,5 лет;

- пособие по безработице;

- ежемесячные выплаты на детей до 3 лет (путинское пособие);

- ежемесячные выплаты на детей до 3 лет и с 3 до 7 лет;

- пенсии и другие соцвыплаты из ПФР.

Для оформления выплат или для продления нужно оформить банковскую карту «МИР» и сообщить реквизиты своему работодателю, в отделение ПФР, МФЦ или соцзащиту.

Если вы не хотите оформлять данный вид карты, деньги можно получать наличными или почтовым переводом.

Напомним, c 1 октября перестанут принимать заявления на несколько детских выплат.