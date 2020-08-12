«Оступился и упал с обрыва»: ребёнок утонул в Алтайском крае во время игры с приятелем

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Восьмилетний мальчик утонул в Алтайском крае; следователи проводят проверку по данному делу.

Ребёнок утонул в реке Яминка Алтайского края. Трагедия произошла вечером во вторник, 22 сентября, в селе Целинное. Об этом рассказали в СКР по Алтайскому краю.

По предварительным данным, это произошло во время игры двух мальчиков на берегу реки. Один из детей оступился и упал с обрыва, второй стал его спасать, и они вместе упали в воду. В результате несчастного случая 8-летний мальчик погиб.

Сейчас по данному факту следователями по Алтайскому краю проводится доследственная проверка.

Напомним, в августе в реке Бия Алтайского края утонул 10-летний мальчик, который ушёл на речку без родителей.