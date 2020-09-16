Отопительный сезон: какие улицы Новосибирска получат тепло 24 сентября
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С 24 сентября в Новосибирске начинается второй этап разворота системы отопления; рассказываем, где потеплеют батареи.
В Новосибирске энергетики начинают второй этап разворота системы отопления. Он продлится два дня — 24 и 25 сентября.
Сиб.фм публикует полный список улиц, где в домах должны потеплеть батареи.
ул. Плахотного, ул. Пермитина до ул. Блюхера, ул. Титова, ул. Ватутина, ул. Римского-Корсакова, ул. Выставочная, ул. Станиславского, ул. Костычева, ул. Серафимовича, ул. Новогодняя, ул. Немировича-Данченко, ул. Сибиряков-Гвардейцев, ул. Таймырская, ул. Вертковская.
ул. Инская, ул. Серебренниковская, ул. Революции, ул. Коммунистическая, ул. Колыванская, ул. Каинская, ул. Сибревкома, ул. Свердлова, ул. Октябрьская, ул. Чаплыгина от ул. Революции до ул. Советской, ул. Максима Горького, ул. Щетинкина, ул. Депутатская до ул. Каменской.
ул. Петропавловская, ул. Пархоменко, ул.Станиславского, ул. Широкая, ул. Крашенинникова, ул. Полтавская, ул. Пермская, ул. Связистов, ул. 9-ой Гвардейской Дивизии, Юго-Западный жилмассив.
Кировская районная котельная №1 (КРК №1):
по ул. Петухова от жилмассива Палласа до площади Сибиряков-Гвардейцев.
ул. Авиастроителей, ул. Объединения, ул. Столетова, ул. Макаренко, ул.Танковая, ул. Б.Хмельницкого, ул. Народная, Краснодонский 1-ый и 2-ой переулки, ул. Дениса Давыдова, ул. Республиканская после ул. Театральной, ул. Олеко Дундича, ул. 25 лет Октября, 29а, 29, 30, 32а, 32, 33, 34, 35, 39а, 40, 41, 42, 36, 37, 43; жилая зона в районе площади Калинина и Красного проспекта. Жилмассивы на ул. Деповская.
ул. Стофато, ул. Кошурникова, ул. Добролюбова, ул. Журавлева, ул. Шевченко, ул. Толстого, ул. Белинского, ул. Автогенная, ул. Грибоедова, ул. Коммуностроевская, ул. Крамского, ул. Никитина, ул. Панфиловцев, ул. Пешеходная, ул. Псковская, ул. Радиотехническая, ул. Узловая, ул. Воинская, ул. Гурьевская, ул. Ленинградская, ул. Тургенева, ул. Чехова, ул. Тополевая, ул. Гаранина, ул. Василия Старощука, Артиллерийская, ул. 2-й пер. Панфиловцев, ул. Карла Либкнехта, ул. Пролетарская, ул. Короленко, ул. Бориса Богаткова, ул. Федосеева, ул. Московская, ул. Кирова, ул. Белинского, ул. Лескова,ул. Маковского, ул. 1-я Инская, ул. Алтайская, ул. Лобова, ул. Адриена Лежена, ул. Есенина.
Если в указанные сроки разворота системы в ваших квартирах батареи не согрелись, обратитесь в управляющую компанию, пусть проверят, открыты ли задвижки.
Напомним, 22 сентября в Новосибирске стартовал отопительный сезон.
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