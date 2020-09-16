Отопительный сезон: какие улицы Новосибирска получат тепло 24 сентября

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С 24 сентября в Новосибирске начинается второй этап разворота системы отопления; рассказываем, где потеплеют батареи.

В Новосибирске энергетики начинают второй этап разворота системы отопления. Он продлится два дня — 24 и 25 сентября.

Сиб.фм публикует полный список улиц, где в домах должны потеплеть батареи.

Зона ТЭЦ-2:

ул. Плахотного, ул. Пермитина до ул. Блюхера, ул. Титова, ул. Ватутина, ул. Римского-Корсакова, ул. Выставочная, ул. Станиславского, ул. Костычева, ул. Серафимовича, ул. Новогодняя, ул. Немировича-Данченко, ул. Сибиряков-Гвардейцев, ул. Таймырская, ул. Вертковская.

Городской вывод ТЭЦ-2 — с 25.09:

ул. Инская, ул. Серебренниковская, ул. Революции, ул. Коммунистическая, ул. Колыванская, ул. Каинская, ул. Сибревкома, ул. Свердлова, ул. Октябрьская, ул. Чаплыгина от ул. Революции до ул. Советской, ул. Максима Горького, ул. Щетинкина, ул. Депутатская до ул. Каменской.

Зона ТЭЦ-3:

ул. Петропавловская, ул. Пархоменко, ул.Станиславского, ул. Широкая, ул. Крашенинникова, ул. Полтавская, ул. Пермская, ул. Связистов, ул. 9-ой Гвардейской Дивизии, Юго-Западный жилмассив.

Кировская районная котельная №1 (КРК №1):

по ул. Петухова от жилмассива Палласа до площади Сибиряков-Гвардейцев.

Зона ТЭЦ-4:

ул. Авиастроителей, ул. Объединения, ул. Столетова, ул. Макаренко, ул.Танковая, ул. Б.Хмельницкого, ул. Народная, Краснодонский 1-ый и 2-ой переулки, ул. Дениса Давыдова, ул. Республиканская после ул. Театральной, ул. Олеко Дундича, ул. 25 лет Октября, 29а, 29, 30, 32а, 32, 33, 34, 35, 39а, 40, 41, 42, 36, 37, 43; жилая зона в районе площади Калинина и Красного проспекта. Жилмассивы на ул. Деповская.

Зона ТЭЦ-5:

ул. Стофато, ул. Кошурникова, ул. Добролюбова, ул. Журавлева, ул. Шевченко, ул. Толстого, ул. Белинского, ул. Автогенная, ул. Грибоедова, ул. Коммуностроевская, ул. Крамского, ул. Никитина, ул. Панфиловцев, ул. Пешеходная, ул. Псковская, ул. Радиотехническая, ул. Узловая, ул. Воинская, ул. Гурьевская, ул. Ленинградская, ул. Тургенева, ул. Чехова, ул. Тополевая, ул. Гаранина, ул. Василия Старощука, Артиллерийская, ул. 2-й пер. Панфиловцев, ул. Карла Либкнехта, ул. Пролетарская, ул. Короленко, ул. Бориса Богаткова, ул. Федосеева, ул. Московская, ул. Кирова, ул. Белинского, ул. Лескова,ул. Маковского, ул. 1-я Инская, ул. Алтайская, ул. Лобова, ул. Адриена Лежена, ул. Есенина.

Если в указанные сроки разворота системы в ваших квартирах батареи не согрелись, обратитесь в управляющую компанию, пусть проверят, открыты ли задвижки.

Напомним, 22 сентября в Новосибирске стартовал отопительный сезон.