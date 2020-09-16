Отопительный сезон в Новосибирске: где батареи должны стать горячими 23 сентября

Фото pixabay.com и СГК

В Новосибирске второй день разворота системы отопления; первый этап затрагивает все районы города.

СГК опубликовала график подачи тепла в жилые дома Новосибирска. Сегодня батареи должны стать теплыми по следующим адресам:

Зона ТЭЦ-2:

ул. Планировочная, ул. Путевая, ул. Котовского, ул. Горская и Горский микрорайон, ул. Стартовая, ул. 1-я 2-я Чулымская, Ясный Берег.

Зона ТЭЦ-3:

ул. Котовского, ул. Широкая, ул. Пархоменко, ул. Станционная, ул. Титова, ул. Плахотного, ул. Амурская, ул. Связистов, ул. Киевская, ул. Филатова, ул. Забалуева, ул. Фасадная, ул. Невельского, ул. Танкистов, Троллейный жилмассив, ж/м Западный, ж/м Чистая слобода, поселок Затон.

Зона ТЭЦ-4:

ул. Авиастроителей, ул. Дениса Давыдова, ул. Республиканская — до ул. Театральной, ул. Новая Заря, ул. Олеко Дундича, ул. Учительская, ул. 25 лет Октября 25а, 25, 26, 26а, 27, 27а, 28, ул. Народная, ул. Магаданская, ул. Минина, ул. Аэропорт, ул. Даргомыжского, ул. Северная, Красный проспект, ул. Краузе, ул. Гребенщикова, ул. Свечникова, ул. Родники, ул. Земнухова, ул. Кочубея, ул. Тюленина, ул. Красных Зорь, ул. Рассветная, ул. Тайгинская, ул. Дунаевского, ул. Пятницкого, ул. Макаренко, жилая зона по ул. Ковальчук до пл. Калинина.

Зона ТЭЦ-5:

ул. Чапаева, ул. Пожарского, ул. Первомайская, ул. Героев Революции, ул. Шмидта, ул. Баумана, ул. Маяковского, ул. Физкультурная, ул. Красный Факел, ул. Марии Ульяновой, ул. Тельмана, ул. Эйхе, ул. Заречная, ул. Выборная, ул. Вилюйская, ул. Рябиновая, ул. Ключ-Камышенское плато, ул. Лазурная, ул. Высоцкого, ул. Т. Снежиной, В.Потылицина, ул. Лежена, Куприна, ул. Есенина, ул. Доватора, ул. Бориса Богаткова, Гусинобродское шоссе, ул. Толбухина, ул. Заслонова, ул. Карбышева, ул. Липецкая, ул. Коминтерна.

Кировская районная котельная №2 (КРК-2).

Котельная АО «СГС» по ул. Часовая: район ОбьГЭС в Советском районе.

Котельная ООО «Потенциал-Плюс»: ул. Большевистская.

Котельная ЗАО «Электросигнал»: ул. Большевистская, ул. Добролюбова.

Котельная ООО «Новосибирский мeлькoмбинат №1»: ул. Большевистская.

Котельная ИП «Хамидуллина Е.Н.»: ул. Малыгина.

Котельная ФГКУ кoмбинат «Восход», ЛК №25: ул. Хилокская.

Котельная №27: ул. Клубная.

Котельная №28: ул. Прокопьевская.

Котельная №45, 46: ул. Большая.

Котельная №5: ул. Выборная, ул. Большевистская.

Котельная №10: ул. Европейская.

Котельная№11: ул. Высотная, ул. Геологическая, ул. Караваева, ул. Приисковая, ул. Техническая, ул. Экономическая, 3-ий Почтовый пер.

Котельная №12: ул. Гусинобродский тракт.

Котельная №14: 4-й Пятилетки.

Котельная №15: ул. Брюсова, ул. Лаврова, ул. Нахимова.

Котельная№17: ул. Первомайская.

Котельная№19, 20: ул. Старое шоссе.

Котельная №32: ул. Кубовая, ул. Охотская.

Котельная №41: д.п. Мочище, микрорайон "Дом отдыха Мочище".

Котельная №42: территория Военного санатория "Ельцовка".

Котельная №47: ул. Сеченова.

Котельная №48: Бердское шоссе.

Котельная №51: ул. Ленинградская.

Котельная №52: ул. Пихтовая.

Котельная№50: пос. Гвардейский.

Котельная ООО «Стройкерамика»: ул. Полякова.

Котельная АО «СГС» по ул. Звездная: ул. Грунтовая, ул. Звездная.

Котельная ООО «НЭРЗ»: ул. 1-я Механическая, ул. Аксенова, ул. Новоселов, ул. Сызранская, ул. Тенистая, пер. Бассейный, пер. Панельный, Бердское шоссе.

Котельная ООО «ТГК»: микрорайон Зеленый бор.Котельная ЗАО «Новосибагрореммаш»: ул. Ногина.

Котельные ООО «МзЖБК», ООО «ТСП-Сиб»: ул. Кубовая, ул. Грузинская, ул. Петрозаводская.

Котельная АО «НМЗ «Искра»: ул. Коченевская, ул. Магистральная, ул. Новоуральская, ул. Ордынская, ул. Солидарности, ул. Чекалина.

Котельная АО «СГС» по ул. Флотская: ул. Флотская.

Котельная ООО «СИАСК-Энерго»: ул. Ботаническая, ул. Гастелло, ул. Дальневосточная, ул. Ереванская, ул. Красногорская, Мочищенское шоссе.

Если в вашей квартире батареи не начали греться, обратитесь в управляющую компанию. Возможно, там забыли открыть задвижки.

Напомним, 22 сентября в Новосибирске начался отопительный сезон.