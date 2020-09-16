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Парковка запрещена: какие улицы в центре Новосибирска закроют для водителей

сегодня 14:55

Фото pixabay.com

Улицы в центре города закрываются на уборку; для нарушителей, оставивших свои машины, будут работать эвакуаторы

С 5 октября будет запрещена остановка транспортных средств на нескольких центральных улицах города. Нельзя будет оставлять свой транспорт на:

— ул. 1905 года в районе домов № 26, 29, 30, 33, 39, 41, 59, 59 корпус 1, 83;

— на ул. Железнодорожной в районе домов № 2 и 12/1;

— на Вокзальной магистрали в районе домов № 14 и 16;

— на ул. Советской в районе дома № 37;

— на ул. Нарымской в районе домов № 5 и 11.

Об этом сообщает пресс-центр мэрии города Новосибирска.

Ограничение будет действовать с 22:00 воскресенья до 7:00 понедельника. Также на этих участках дороги будут установлены дорожные знаки «Остановка запрещена», «Работает эвакуатор» и «Время действия».

В мэрии добавили, что такие ограничения вводятся для обеспечения безопасности дорожного движения и беспрепятственной работы спецтехники во время уборки парковочных мест для автотранспорта.

Напомним, ранее новосибирские водители просили поставить разделительные барьеры на дорогах.

Автор:
Кирилл Полиенко
главный редактор Сиб.фм

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