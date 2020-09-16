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Педофилов предложили кастрировать в России

сегодня 08:41

Фото pixabay.com

В России готовят законопроект о химической кастрации и смертной казни за педофилию; с инициативой выступили депутата СР.

Депутаты «Справедливой России» готовят законопроект, согласно которому в стране предлагается радикально ужесточить наказание за тяжкие преступления против детей вплоть до введения смертной казни за убийство и химической кастрации за педофилию.

С предложением об ужесточении наказания за тяжкие преступления в отношении детей выступил лидер СР Сергей Миронов.

Ранее в России предложили создать единый реестр педофилов. Такое заявление сделала детский омбудсмен России Анна Кузнецова после убийства и изнасилования двух сестер 8 и 13 лет в Рыбинске Ярославской области.

Напомним, 18 сентября после трёх дней поисков задержали маньяка, убившего двух детей в Рыбинске.

Автор:
Татьяна Картавых
журналист

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Теги

Россия
наказание
педофил

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